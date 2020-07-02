Экс-прокурор Кулик хочет отсудить у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности

Согласно данным портала "Судова влада України", в ближайшее время состоятся три судебных слушания, целью экс-прокурора Константина Кулика на которых будет реабилитация и восстановление в должности.

Сегодня в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию экс-прокурору Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. Об этом в статье "Прокурор раздора: как возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США" сообщает "РБК-Украина".

Всего же, согласно данным портала "Судова влада України", в ближайшее время состоятся три судебных слушания, целью Кулика на которых будет реабилитация и восстановление в должности. Два их них – в Шестом апелляционном административном суде, одно – в Высшем антикоррупционном суде Украины.

2 июля в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. В декабре 2019 года Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить компенсацию в размере 1,15 млн грн.

"Примечательно, в этот же день ВАКС будет рассматривать заявление стороны защиты Константина Кулика об исправлении ошибки в судебном решении от 2 апреля, которым ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении Константина Кулика. С процессуальной точки зрения такие иски касаются лишь небольших технических исправлений в текстах решений суда, но в практике обычных украинских судов бывали прецеденты, когда под предлогом технических исправлений фактически переписывались принципиальные моменты решения. Такой принципиальной целью Константина Кулика в решении ВАКС о закрытии дела о незаконном обогащении может быть только повод для закрытия по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически не оправдывающий прокурора. Для "восстановления его репутации" перед возвращением в органы крайне важным является именно реабилитация его после обвинений и многолетнего следствия НАБУ", – отмечают в агентстве.

По информации журналистов, самое принципиально важное судебное заседание также будет происходить в Шестом апелляционном административном суде Киева 29 июля. Суть исковых требований защиты Кулика – признание противоправным его увольнения из ГПУ и восстановление его в должности.

"Это заседание состоится только после того, как Константин Кулик получит необходимые компоненты для восстановления – выплату компенсации (что подтвердит косвенно незаконность его увольнения) и исправленное решение ВАКС (которое его полностью реабилитирует по сути обвинений в незаконном обогащении). Эти аргументы позволят коллегии судей принять решение в пользу Кулика. Особенной пикантности ситуации добавляет тот факт, что у судьи Егоровой (Литвиновой) в практике уже имеются решения, вынесенные ей в пользу МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому", – прогнозируют в расследовании.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

"Константин Кулик как никогда близок к восстановлению в должности. Но если раньше это несло угрозы в основном политическим и бизнес-оппонентам Игоря Коломойского, то сегодня его появление в Генпрокуратуре может повлечь за собой серьезное ухудшение отношений между Украиной и США. Это засвидетельствует очередной откат новой власти от решений по переаттестации прокуроров спустя всего лишь год. Кроме того, оно может быть даже использовано для вмешательства правоохранительных органов в предвыборный процесс в США", – подчеркивает "РБК-Украина".