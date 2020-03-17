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Судебное дело о незаконном обогащении Кулика власть разваливает в интересах Коломойского – политолог

19 марта в Апелляционном суде Киева будет продолжено рассмотрение вопроса об обратной передаче дела прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд. Политический эксперт Владимир Цыбулько называет Константина Кулика "прокурорским порученцем олигарха Игоря Коломойского" и прогнозирует, что дело в суде развалится.

Владимир Цыбулько: Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям все, врагам закон
Владимир Цыбулько: Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям – все, врагам – закон
Фото: agropolit.com

Дело о незаконном обогащении экс-прокурора Константина Кулика может быть развалено в суде при поддержке властей. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил политический эксперт Владимир Цыбулько. Политолог называет Константина Кулика "прокурорским порученцем олигарха Игоря Коломойского".

"Все чаще мы начинаем замечать, что [президент Украины] Владимир Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям – все, врагам – закон. Элементы выборочного правосудия были уже по отношению к бывшему президенту Петру Порошенко, абсолютно дикарская ситуация вокруг [экс-главы НБУ] Валерии Гонтаревой. На этом фоне происходит и публичное выгораживание бывшего военного прокурора Кулика", – говорит эксперт.

По его словам, Кулик – член так называемого клуба спонсоров нынешней власти, поэтому в ближайшее время дело "рассыплется", а через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации.

"Однако рассмотрение дела о его незаконном обогащении создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные, могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", – добавляет эксперт.

19 марта в Апелляционном суде Киева будет продолжено рассмотрение вопроса об обратной передаче дела прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд. Это заседание суда будет повторным: предыдущее должно было состояться 5 марта, однако на заседание не явились прокуроры САП, в связи с чем судьи вынуждены были перенести слушание, пишет "РБК-Украина".

В октябре 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное производство в отношении Кулика. Следствие считает, что Кулик за полтора года купил имущества на сумму большую, чем его зарплата за пять лет.

В апреле 2017 года его перевели в департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.

Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял осенью 2019 года, что Кулик был задействован в уголовном производстве, в котором фигурирует компания Burisma. Членом совета директоров в этой компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Рябошапка также говорил, что Кулик будет уволен из Генпрокуратуры с 1 января 2020 года, после преобразования ГПУ в Офис генпрокурора, так как не прошел переаттестацию. Рябошапка уволил прокурора ГПУ Константина Кулика 22 ноября 2019 года из-за того, что тот не прошел аттестацию.

Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Голосеевский суд, Константин Кулик, уголовное производство, Владимир Цыбулько, Высший антикоррупционный суд Украины
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