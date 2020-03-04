Для прокурора Кулика Голосеевский суд – это возможность получить оправдательный приговор – СМИ

"РБК-Украина" пишет, что дело о незаконном обогащении прокурора Константина Кулика могут передать из Высшего антикоррупционного суда снова в Голосеевский суд, который, как утверждает издание, связан с людьми бизнесмена Игоря Коломойского. Автор статьи убеждена, что Коломойский будет содействовать оправдательному приговору для Кулика.

5 марта в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос о передаче дела прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда снова в Голосеевский суд, пишет журналистка Марина Данилевич в сегодняшней статье на "РБК-Украина" "Полет Кулика: кто возвращает скандального экс-прокурора в правоохранители".

Она считает, что решение суда может запустить "принцип домино", который повлечет изменения не только в украинских политических и бизнес-кругах, но и может повлиять на ход выборов в США.

"Для самого Константина Кулика ситуация выглядит таким образом, что Голосеевский суд – это возможность получить оправдательный приговор, а значит, и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и ставит под сомнение объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал. Особенно учитывая тот факт, что список преследуемых прокурором Куликом практически идентичен списку врагов олигарха Игоря Коломойского", – пишет автор.

В Центре противодействия коррупции обвиняли Голосеевский суд в умышленном затягивании рассмотрения дела, отмечает она. В комментарии "РБК-Украина" эксперт центра Андрей Савин заявил, что вряд ли Кулик сможет восстановиться в должности.

"Это маловероятно. Он не прошел переаттестацию, что по закону является условием для дальнейшего пребывания на службе. Скорее всего, он будет и дальше использовать свои связи в судах, чтобы получать выгодные ему решения. Но возобновиться в старой должности – вряд ли", – сказал он.

Савин добавил, что Кулик прославился как "прокурор по особым поручениям", которые он получал от тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко.

"Но уже в прошлом году стало заметно, что он начал действовать вразрез с интересами руководства Генпрокуратуры и, судя по всему, пошел на опережение, подыгрывая Коломойскому. Но точных подтверждений этому у нас нет", – заявил эксперт.

По данным автора статьи, Коломойский имеет влияние на судей в Голосеевском суде и заинтересован в оправдании Кулика.

"Примечательно, что первоначально дело о его незаконном обогащении регистрировалось нардепом Виталием Куприем, которого также причисляют к окружению олигарха. Однако уже перед выборами 2019 года появилась информация о визите Константина Кулика в Израиль, где в то время находился Игорь Коломойский. После этого Константин Кулик на телеканале "1+1" выступал с обвинениями против Петра Порошенко и его окружения. Позже авторитетное американское издание The New York Times опубликовало статью, согласно которой Кулик вместе с Юрием Луценко был непосредственно причастен к подготовке досье на [сына бывшего вице-президента США Джо Байдена] Хантера Байдена и его деятельность в Украине, которое потом было передано в США", – отмечает Данилевич.

Суд по Кулику таким образом косвенно связан с выборами президента США, где после праймериз подтверждается противостояние кандидата от демократов Джо Байдена и действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, добавляет она.

"Победа Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине и начавшееся снятие с гонки демократических кандидатов только повышает ставки в битве "Байден – Трамп" со всеми ее участниками с обеих сторон. И в этот момент маленький, казалось бы, в мировом дискурсе Киевский апелляционный суд становится объектом мировой политики, от решений которого могут зависеть глобальные процессы в мире", – считает журналистка.

В октябре 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное производство в отношении Кулика. Следствие считает, что Кулик за полтора года купил имущества на сумму большую, чем его зарплата за пять лет.

В апреле 2017 года его перевели в департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.

Новый генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял осенью 2019 года, что Кулик был задействован в уголовном производстве, в котором фигурирует компания Burisma. Членом совета директоров в этой компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Рябошапка также говорил, что Кулик будет уволен из Генпрокуратуры с 1 января 2020 года, после преобразования ГПУ в Офис генпрокурора, так как не прошел переаттестацию. Рябошапка уволил прокурора ГПУ Константина Кулика 22 ноября 2019 года из-за того, что тот не прошел аттестацию.