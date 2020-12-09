Криклий рассказал, как в Украине во время жесткого карантина в январе будет работать транспорт

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram рассказал, как во время жесткого карантина в январе 2021 года будет работать общественный транспорт.
По его словам, во время локдауна правительство не собирается останавливать работу транспорта.
Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. При этом Криклий отметил, что перед авиапутешествиями за границу необходимо ознакомиться с условиями въезда-выезда, которые установлены для украинских граждан в той или иной стране.
Метро будут перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме, без изменений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря анонсировал жесткий карантин в стране с 8-го по 24 января 2021 года.
В режиме усиленного карантина запретят работу:
По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 выздоровели.