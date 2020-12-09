Криклий рассказал, как в Украине во время жесткого карантина в январе будет работать транспорт

Во время локдауна в январе 2021 года правительство Украины не собирается останавливать работу транспорта, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Железная дорога во время локдауна будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения Фото: depositphotos.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram рассказал, как во время жесткого карантина в январе 2021 года будет работать общественный транспорт.

По его словам, во время локдауна правительство не собирается останавливать работу транспорта.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. При этом Криклий отметил, что перед авиапутешествиями за границу необходимо ознакомиться с условиями въезда-выезда, которые установлены для украинских граждан в той или иной стране.

Метро будут перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме, без изменений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря анонсировал жесткий карантин в стране с 8-го по 24 января 2021 года.

В режиме усиленного карантина запретят работу:

ресторанов, кафе, баров, кроме доставки и заказов навынос;

театров, кинотеатров, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии);

всех заведений образования, кроме детских садиков.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 выздоровели.