Труханов заболел COVID-19

Одесский мэр Геннадий Труханов из-за коронавирусной болезни отправился на самоизоляцию. Он сказал, что чувствует себя неплохо.

Труханов: Берегите свое здоровье и здоровье своих близких Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию – до выздоровления и получения отрицательного результата", – написал он на своей странице в Facebook.

Он сказал, что пока чувствует себя нормально. Труханов подчеркнул, что будет работать в телефонном режиме.

"Еще раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких", – добавил одесский мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.