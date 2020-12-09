Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
Новости

"Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк заявил, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии

По словам лидера украинской группы ТIK Виктора Бронюка, минувшей зимой он на время потерял возможность различать вкусы и запахи, но тогда не придал этому значения.

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Бронюк: Думаю, что переболел
Бронюк: Думаю, что переболел
Фото: Віктор Бронюк / Facebook

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк в интервью передаче "Легенда з Романом Мухою", которая размещена 9 декабря на YouTube-канале журналиста, заявил, что переболел COVID-19 еще до того, как в марте 2020 года была объявлена пандемия.

"Думаю, что переболел. Тогда коронавирус был еще немодным, но, помню, ходил дома на кухне – несколько дней у меня была невысокая температура, я готовил блюда и не чувствовал ни вкуса, ни запаха. Тогда никто этому внимания не уделял", – рассказал он.

Бронюк отметил, что это было или в конце 2019 года, или в начале 2020-го.

ВИДЕО
Видео: Роман Муха / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 выздоровели.

Теги: Виктор Бронюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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