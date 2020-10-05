"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк 5 октября в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен со своей мамой.
По словам артиста, мать была его первой учительницей в школе.
"В школе я так и не смог переступить барьер и называть маму по имени-отчеству, а она все время пыталась соблюдать дистанцию, чтобы ее сын ничем не выделялся среди других", – рассказал Бронюк.
Музыкант отметил, что его родная тетка преподавала у него геометрию, а дядя был директором этой школы.
"Имея такую кучу родственников в школе, я был ответственным учеником", – признался артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так як святкування дня вчителя ніколи не обходилося 1 днем, то і ми продовжимо тему))) Моєю першою вчителькою була моя мама. * У школі я так і не зміг переступити бар'єр і назвати маму по імені та по батькові – Євгенією Іванівною, а вона весь час намагалася дотримуватися дистанції, щоб її син не виділявся серед інших. * Так само й інші родичі: тітка, яка викладала у мене геометрію, і дядько – директор школи, який у мене вів фізику і креслення. * Маючи таку купу родичів, у школі я був відповідальним учнем, майже завжди зі зразковою поведінкою. Адже за принципом: «Бий своїх, щоб чужі боялися», - саме я опинився б найпершим у списку тих, кому добряче дадуть на горіхи. * Усвідомивши раз, що до мене більше вимог і я не маю права підставляти родичів, до цього я поставився з усією серйозністю, тому прогулів і великих «зальотів» у моєму шкільному житті не було. * Маючи стільки родичів - вчителів, День вчителя був для нас майже сімейним святом)) * На фото з Євгенією Іванівною)) * #деньвчителя #вчителька #школа * #viktorbronyuk #viktorbronyuk_official #ялюблюукраїну
Бронюк родился в селе Соколова Винницкой области. Он – лидер винницкого музыкального коллектива ТIК, который был основан в 2005 году.
В 2013 году коллектив дал 24 концерта за 30 дней и был внесен в Книгу рекордов Украины. В 2019 году музыкант заявил, что похудел на 30 кг благодаря активным физическим нагрузкам.
Вместе с женой Татьяной музыкант воспитывает двоих детей.