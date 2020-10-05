"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк разместил в сети совместное фото с мамой.

Лидер украинской группы ТIK Виктор Бронюк 5 октября в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен со своей мамой.

По словам артиста, мать была его первой учительницей в школе.

"В школе я так и не смог переступить барьер и называть маму по имени-отчеству, а она все время пыталась соблюдать дистанцию, чтобы ее сын ничем не выделялся среди других", – рассказал Бронюк.

Музыкант отметил, что его родная тетка преподавала у него геометрию, а дядя был директором этой школы.

"Имея такую кучу родственников в школе, я был ответственным учеником", – признался артист.

Бронюк родился в селе Соколова Винницкой области. Он – лидер винницкого музыкального коллектива ТIК, который был основан в 2005 году.

В 2013 году коллектив дал 24 концерта за 30 дней и был внесен в Книгу рекордов Украины. В 2019 году музыкант заявил, что похудел на 30 кг благодаря активным физическим нагрузкам.

Вместе с женой Татьяной музыкант воспитывает двоих детей.