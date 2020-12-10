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В Украине одобрили "карантин зимних каникул", в США сделали шаг к ужесточению санкций против "Северного потока – 2". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 9 декабря.

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В общем карантин в Украине продлили до весны
В общем карантин в Украине продлили до весны
Фото: ЕРА

"Карантин зимних каникул"

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил карантин до конца зимы (будут действовать ограничения "оранжевой" зоны) и решил ввести жесткий локдаун на период с 8-го по 24 января. 

При этом  рестораны и кафе в новогоднюю ночь будут принимать посетителей дольше на два часа, а во время локдауна в январе будут работать только навынос, салоны красоты и парикмахерские смогут обслуживать клиентов

Работу транспорта ограничивать не собираются. 

"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное

Всеукраинскую перепись населения перенесли

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 годуОна должна была состояться в 2020 году, но была перенесена в связи с эпидемией COVID-19 и учитывая "возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде", сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. 

$600 млн – на борьбу с коронавирусом и €340 – на восстановление инфраструктуры востока Украины

Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Украина стала седьмой страной, которая получила такую выплату.

Однако пакет помощи для Киева в рамках этой программы – самый большой: ЕС в целом готов выделить Украине €1,2 млрд. 

Также Украина заключила договор с Европейским инвестиционным банком на получение €640 млн на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Большая часть этих средств – €340 млн – пойдет на восстановление инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.

Год после саммита "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский спустя год после саммита по урегулированию конфликта на востоке Украины в нормандском формате, который прошел в Париже, выразил убеждение, что достичь мира на Донбассе возможно

Зеленский отказался от альтернативного плана по урегулированию конфликта и продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. 

Он сказал, что о "планах А, Б и так далее" говорить уже некорректно, но глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что работа над документом ведется.

Януковичу не разрешили выступить

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича об участии экс-президента в заседании по избранию ему меры пресечения. Янукович хотел, чтобы ему обеспечили участие в заседании по видеосвязи.

США на шаг приблизились к ужесточению санкций против "Северного потока – 2". 

Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который, в частности, предусматривает ужесточение санкций против газотранспортного проекта "Северный поток – 2".

Его еще должны поддержать в Сенате, а затем – направить на подпись президенту США.

Теги: Россия, США, Леонид Кравчук, Украина, Кабинет Министров, санкции, Европейская комиссия, карантин, Владимир Зеленский, ограничения, Палата представителей, Олег Немчинов, коронавирус, Михаил Подоляк
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