ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин перенес всеукраинскую перепись населения

По словам министра Кабмина Украины Олега Немчинова, в 2020 году перепись населения было бы невозможно провести из-за эпидемии COVID-19 и с учетом "возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 2011 года перепись населения в Украине перенесли уже шестой раз
С 2011 года перепись населения в Украине перенесли уже шестой раз
Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ / Facebook

9 декабря на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения". Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/3793713250639092

Перепись должна была состояться в 2020 году, но в связи с эпидемией COVID-19 и учитывая "возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде", ее перенесли на 2023 год, аргументировал чиновник. 

Также Кабмин создал рабочую группу для подготовки к переписи населения в 2030 году на основе данных национальных реестров и подготовки изменений в закон Украины "О всеукраинской переписи населения". По словам Немчинова, проведение переписи по реестрам снизит затраты, сократит сроки проведения и получения результатов.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.

По данным (.xls) Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года в стране проживало 41,7 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).

Теги: Украина, Кабинет Министров, госбюджет, перепись, население, заседание, Кабмин, Олег Немчинов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк заявил, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк заявил, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова. Рассказал о личном горе
Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова. Рассказал о личном горе
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS