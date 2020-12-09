Кабмин перенес всеукраинскую перепись населения

По словам министра Кабмина Украины Олега Немчинова, в 2020 году перепись населения было бы невозможно провести из-за эпидемии COVID-19 и с учетом "возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде".

С 2011 года перепись населения в Украине перенесли уже шестой раз Фото: Олег Немчінов, Міністр КМУ / Facebook

9 декабря на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения". Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

Перепись должна была состояться в 2020 году, но в связи с эпидемией COVID-19 и учитывая "возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде", ее перенесли на 2023 год, аргументировал чиновник.

Также Кабмин создал рабочую группу для подготовки к переписи населения в 2030 году на основе данных национальных реестров и подготовки изменений в закон Украины "О всеукраинской переписи населения". По словам Немчинова, проведение переписи по реестрам снизит затраты, сократит сроки проведения и получения результатов.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.

По данным (.xls) Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года в стране проживало 41,7 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).