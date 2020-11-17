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Перепись населения в Украине состоится – Немчинов

Подготовку к переписи населения необходимо начинать минимум за полтора года, заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года
Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года
Фото: depositphotos.com

В правительственной программе предусмотрено проведение переписи населения Украины, заявил в интервью "РБК-Украина" министр Кабмина Олег Немчинов.

"[Перепись] состоится. Есть две составляющие: финансовая и эпидемическая. Финансовая – это очень дорогой проект. Подготовку надо начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021-м уже должны начать подготовку. И эпидемическая составляющая – кажется, должно быть 150 тыс. одних только людей, которые должны осуществлять эту перепись. Но перепись будет, она в правительственной программе и на достаточно важном месте", – отметил министр.

23 января 2020 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Социологи раскритиковали проводимую Кабмином оценку численности населения Украины и заявили, что она не может заменить традиционную перепись.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

Теги: Украина, перепись, Олег Немчинов
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