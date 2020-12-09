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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский решил отказаться от плана Б по Донбассу и продолжит переговоры с Путиным – Подоляк

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина – по завершению войны на Донбассе. Спустя год ситуация "существенно изменилась", говорить о плане Б уже некорректно, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк говорит, что за год Зеленскому удалось сделать несколько "принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока работы"
Подоляк говорит, что за год Зеленскому удалось сделать несколько "принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока работы"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский по истечению срока в один год, отведенного на урегулирование ситуации на Донбассе, решил отказаться от плана Б – он продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в комментарии "Українським новинам".

"За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту [Петру Порошенко] в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для президента Зеленского саммитом "нормандской четверки", – утверждает Подоляк. 

Он отметил, что количество обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе, как и число жертв, сократилось, а вопрос о транзите российского газа "на исключительно выгодных для Украины условиях" стабилизирован. Также советник Ермака вспомнил о строительстве новых контрольных пунктов въезда–выезда и других объектов инфраструктуры на Донбассе. 

"Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад. Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – сказал Подоляк. 

По его мнению, изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии Путина "можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров". 

"Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки", – резюмировал он. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции. 

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки" – Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Как объяснял вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Зеленский сказал, что дает себе год на реализацию сценария, прописанного в Минских соглашениях. 

Если урегулировать конфликт на Донбассе не удастся с помощью переговоров в Минске, Украина "будет менять тактику", заявил президент. В декабре 2019-го Зеленский сказал, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое", отметил он. 

В ноябре 2020 года спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович "неофициально" рассказал, что ключевая идея плана Б – введение миротворцев на временно оккупированные территории.

Теги: Россия, Украина, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Михаил Подоляк
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