Спикер украинской делегации в ТКГ назвал ключевую идею плана Б по ситуации на Донбассе

По словам спикера украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе Алексея Арестовича, запасной план по завершению войны на Донбассе обсуждается в кулуарах и о плана пятого президента Украины Петра Порошенко "ничем не отличается".

Спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе Алексей Арестович рассказал в интервью ТСН, что ключевая идея плана Б Украины по ситуации на востоке страны – введение миротворцев на временно оккупированные территории.

"Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы. От плана [пятого президента Украины Петра] Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев было сорвано. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля", – сказал он.

О плане Б по Донбассу в 2019 году говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в случае, если территорию Донбасса не удастся освободить в ближайшее время, жителям оккупированных территорий обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории.

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, что Украина намерена до конца года сделать все зависящее от нее для завершения войны на Донбассе.

"Интенсификация работы контактной группы тому доказательство. У нас есть и проработан план Б – что мы делаем, если будет так, а что делаем, если будет вот так", – говорил он, не конкретизируя, в чем суть запасного плана.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

В июле 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что изучается вопрос размещения на Донбассе миротворцев ОБСЕ.