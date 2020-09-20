Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это "на столе"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не хватает на Донбассе мощности, которую могли бы иметь миротворцы ООН.

Вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят. Об этом 20 сентября в эфире телеканала "Прямий" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мне кажется, что он (вопрос. – "ГОРДОН") отложен, потому что его обсуждали в свое время, в том числе наши дипломаты и на уровне Совета Безопасности ООН... Мне кажется, что это еще "на столе", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что была дискуссия о характере миротворческой миссии ("настройка мира" или "поддержка мира") и где именно миротворцы должны находится: на всей оккупированной территории, на линии разграничения или на украинско-российской границе.

"Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская – минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись. Но что-то не помогло", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что помощь Украине все равно нужна, потому что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине не всегда справляется.

"Им не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН", – заявил Резников.

Он рассказал, что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.

В случае положительного решения в Украину направят оценочную миссию ООН, после которой решение примет Совет Безопасности ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

В июле 2020 года Резников говорил, что изучается вопрос размещения на Донбассе миротворцев ОБСЕ.