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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это "на столе"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не хватает на Донбассе мощности, которую могли бы иметь миротворцы ООН.

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Резников: Вопрос обсуждали на уровне Совета Безопасности ООН
Резников: Вопрос обсуждали на уровне Совета Безопасности ООН
Фото: president.gov.ua

Вопрос введения на Донбасс международных миротворцев еще не снят. Об этом 20 сентября в эфире телеканала "Прямий" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мне кажется, что он (вопрос. – "ГОРДОН") отложен, потому что его обсуждали в свое время, в том числе наши дипломаты и на уровне Совета Безопасности ООН... Мне кажется, что это еще "на столе", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что была дискуссия о характере миротворческой миссии ("настройка мира" или "поддержка мира") и где именно миротворцы должны находится: на всей оккупированной территории, на линии разграничения или на украинско-российской границе.

"Был спор двух позиций. Конечно, украинская сторона пыталась максимально получить, российская – минимально, и где-то посередине теоретически могли сойтись. Но что-то не помогло", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что помощь Украине все равно нужна, потому что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине не всегда справляется.

"Им не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН", – заявил Резников.

Он рассказал, что вопрос о введении миротворцев ООН нужно обсуждать на уровне лидеров стран.

В случае положительного решения в Украину направят оценочную миссию ООН, после которой решение примет Совет Безопасности ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

В июле 2020 года Резников говорил, что изучается вопрос размещения на Донбассе миротворцев ОБСЕ.

Теги: ООН, ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, Алексей Резников, миссия, миротворцы, война в Украине, война на Донбассе
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