Арестович о Фокине: Для него мысль, что русские – враги, требует душевного переворота

Спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе Алексей Арестович считает, что бывший замглавы украинской делегации Витольд Фокин неудачно выразился, когда говорил, что не видит доказательств войны Украины и России.

Слова бывшего замглавы украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе Витольда Фокина, что он "не видит доказательств войны с Россией", вредила нацбезопасности Украины. Такую позицию 20 ноября в эфире hromadske высказал спикер украинской делегации Алексей Арестович.

По его мнению, Фокин сделал свое заявление бессознательно.

"Он человек, которому за 80 лет. Человек, который сформировался в другой среде. Для него сама мысль, что россияне – враги, – она нуждается в душевном перевороте, отказа от того всего, что он знал и как он рос", – подчеркнул Арестович.

Спикер украинской делегации также отметил, что Фокин, вероятно, просто неудачно выразился.

"По моему мнению, он пытался быть максимально точным и сказать: "Я не имею документальных доказательств присутствия российских войск сейчас на Донбассе". А не то, что он отрицает, что они были, например, в августе 2014 года, когда был Иловайск... Но он неудачно выразился", – добавил Арестович.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации.