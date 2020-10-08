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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук на заседаниях ТКГ иногда ведет себя довольно жестко. А Фокин молчал и не участвовал в дискуссиях – Казанский

Бывший замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин на заседаниях трехсторонней контактной группы "ничего противоречивого" не говорил и почти не выступал, рассказал представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Денис Казанский. В основном, по его словам, позицию Украины представляет глава делегации Леонид Кравчук.

Казанский: Фокин говорил, что отчасти не то имел в виду и что его слова перекрутили, а потом снова давал интервью
Казанский: Фокин говорил, что отчасти не то имел в виду и что его слова перекрутили, а потом снова давал интервью
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Бывший замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин не производил впечатление предателя, заявил представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Денис Казанский "24 каналу"

"[Фокин] не понимал, почему такая реакция [на его интервью], у него были слезы на глазах. Он говорил, что отчасти не то имел в виду и что его слова перекрутили, а потом снова давал интервью. Его определенное время там прикрывали, пытались как-то разъяснить его слова – другие представители ТКГ объясняли, что это его отдельное мнение, но со временем им надоело, и когда была последняя капля, Витольда Павловича попросили все-таки выйти на пенсию", – отметил Казанский. 

Он добавил, что на заседаниях ТКГ Фокин "почти не выступал" и "абсолютно ничего такого" там не говорил. 

"В основном там солировал [глава украинской делегации] Леонид Кравчук, наш первый президент. И у него очень хорошо получается. И могу сказать, что он иногда ведет себя довольно жестко. Я смотрю на него и вижу, что есть еще порох в пороховницах. А вот Фокин молчал и не участвовал в дискуссиях. По крайней мере, он точно не пытался заставить нас где-то уступить", – резюмировал Казанский. 

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Витольд Фокин, переговоры, Денис Казанский, ТКГ
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