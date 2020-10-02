"Снова травля". Сивохо заявил, что с Фокиным поступили так же, как и с ним

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо считает, что в ситуации с увольнением Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группы не произошло ничего неожиданного.

Витольда Фокина, который был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), затравили.

Такое мнение бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо выразил в видеообращении, которое 2 октября разместил Telegram-канал "Политика страны".

"В ситуации с Фокиным ничего неожиданного не произошло. Опять травля, пошлая и мерзкая, как пошлы и мерзки те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали... А Витольду Павловичу, конечно, большой респект за оппозицию", – сказал Сивохо.

Он поблагодарил за возвращение Фокина "в активную политику".

"Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился опытный и сильный игрок", – заявил Сивохо.

18 августа 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Сивохо в марте назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом", а также сказал, что там идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт". После скандальных заявлений Сивохо уволили из СНБО. Комментируя свою отставку, актер сказал, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.