Тука: На фоне заявлений Фокина действия Кравчука отошли на второй план

Бывшего премьера Украины Витольда Фокин могли привлечь в трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе, чтобы заявления главы украинской делегации Леонида Кравчука воспринимались не так контраверсийно. Такое мнение выразил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На фоне заявлений бывшего премьера Украины Витольда Фокина, отстраненного от работы в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, действия главы украинской делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука отошли на второй план. Об этом в интервью "Фактам" заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Скорее всего, привлечение такой провокационной личности, как Фокин, было для того, чтобы на его фоне реальные действия и заявления того же Кравчука воспринимались не так контраверсийно", – отметил Тука.

По его словам, сейчас все внимание общества сконцентрировано на заявлениях Фокина.

"Вы обратите внимание, сейчас фактически все внимание сконцентрировано на высказываниях Фокина. А вопросы относительно тезисов, которые озвучивал Кравчук, что нужно и разведение продолжать, и совместную проверочную миссию сделать, и то, что надо в постановление Верховной Рады о местных выборах внести коррективы – это все фактически, с моей точки зрения, уступки на ультимативные требования со стороны России и их наемников из Донецка и Луганска. Но на фоне контраверсийных заявлений самого Фокина такие конкретные действия со стороны Кравчука отошли на второй план", – сказал Тука.

18 августа 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Кравчук, его первый заместитель, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и заместитель Александр Мережко опубликовали заявление, в котором сказано, что они "неприятно удивлены" словами Фокина.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.