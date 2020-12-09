Кремль не планирует встречу в нормандском формате в ближайшее время – СМИ

Россия не видит целесообразности собирать лидеров стран "Нормандской четверки" с одной и той же повесткой, пишет газета "Коммерсантъ".

В Кремле не увидели выполнения решений предыдущего саммита в нормандском формате в 2019 году Фото: ЕРА

Кремль не думает над организацией в ближайшее время встречи в "нормандском формате", поскольку "не выполнено ни одно решение" предыдущего саммита в декабре 2019 года. Об этом российской газете "Коммерсантъ" сообщил источник, близкий к куратору украинского направления в Кремле Дмитрию Козаку.

По словам собеседника, интенсивные контакты ведутся на всех площадках, но "нет ничего такого, чем можно гордиться". В частности, переговоры продолжаются на уровне трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и на уровне советников лидеров "нормандской четверки".

Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита и собираться повторно с той же повесткой, отметил источник. Газета отмечает частое общение Козака с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.

Другой собеседник газеты в российском министерстве иностранных дел описал прошедший после саммита в Париже переговорный год как "бег по замкнутому кругу". Он обвинил Киев в нежелании выполнять Минские соглашения.

Партнерам Киева за рубежом неинтересно, чтобы на Украине наступил мир, констатировал он.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский в годовщину саммита в нормандском формате заявил об уверенности в достижении мира на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.