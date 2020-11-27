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Верещук: ТКГ не может продвигать к миру. Только международные платформы, только нормандский формат

У трехсторонней контактной группы нет реальных рычагов для прекращения войны на Донбассе, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Я считаю, что вообще люди, которые участвуют в переговорах, идут заведомо на политическую Голгофу
Ирина Верещук: Я считаю, что вообще люди, которые участвуют в переговорах, идут заведомо на политическую Голгофу
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук убеждена, что трехсторонняя контактная группа не может принять решений, которые завершили бы войну на Донбассе. Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш".

"Мы можем как угодно критиковать Минские договоренности, мы можем говорить, что ТКГ – вообще PR-платформа. Хотя я не понимаю, в чем там PR. Я считаю, что вообще люди, которые участвуют в переговорах, идут заведомо на политическую Голгофу. Потому что это точно всегда минус. Что бы ты ни делал, какими бы ни были твои шаги, а также последствия таких шагов, это будет минус, если говорить о восприятии в обществе", – сказала она.

По ее мнению, у ТКГ нет реальных рычагов для прекращения войны.

"ТКГ не несет в себе таких полномочий и возможностей. ТКГ не может продвигать к миру. Только международные платформы, только нормандский формат, который есть сейчас", – убеждена Верещук. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: переговоры, Ирина Верещук, нормандский формат, война на Донбассе, ТКГ
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