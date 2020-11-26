В ОБСЕ призвали переговорщиков по Донбассу к конструктивному диалогу и компромиссам

Рабочая группа по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не достигла прогресса в разработке проекта плана действий в соответствии с Минскими соглашениями, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Переговоры о создании мирного плана по Донбассу не продвигаются, сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Об этом сказано в заявлении специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау от 25 ноября.

Грау отметила в целом соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но все же настоятельно призвала стороны придерживаться его.

"Из-за различий во мнениях рабочая группа по политическим вопросам [в контактной группе] не достигла прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по этому вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссу", – говорится в тексте заявления.

По ее данным, недавно в зоне конфликта во время обстрела ранили двух мирных жителей.

"Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года (дата наступления перемирия, которую согласовали в июле. – "ГОРДОН")", – заявили в ОБСЕ.

Грау обсудила поиск пропавших без вести и обмен удерживаемыми лицами. Накануне Нового года и Рождества прогресс в этом мог бы стать значительным гуманитарным жестом, подчеркнули в ОБСЕ.