Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 100 нарушений тишины на Донбассе за день

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете отметила, что в основном режим тишины нарушали взрывы к северо-востоку от населенного пункта Коммуна Донецкой области.

В ОБСЕ насчитали 2255 нарушений тишины в Донецкой и Луганской областях Фото: EPA

В среду международные наблюдатели зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и семь – в Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опубликовали 12 ноября.

Большинство нарушений (89 случаев) – взрывы неизвестного происхождения, замеченные к северо-востоку от не подконтрольного Украине населенного пункта Коммуна.

За предыдущий отчетный период в Донецкой области наблюдатели не зарегистрировали ни одного нарушения, в Луганской области их было 14.

Свободу передвижения миссии в районах, прилегающим к не подконтрольным Украине участкам границы по-прежнему ограничивали незаконные вооруженные формирования, сказано в отчете.

Со времени заседания трехсторонней контактной группы 27 июля, на которой договорились о прекращении огня, миссия ОБСЕ насчитала 2255 нарушений тишины в Донецкой и Луганской областях.