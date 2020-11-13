Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 100 нарушений тишины на Донбассе за день

В среду международные наблюдатели зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и семь – в Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опубликовали 12 ноября.
Большинство нарушений (89 случаев) – взрывы неизвестного происхождения, замеченные к северо-востоку от не подконтрольного Украине населенного пункта Коммуна.
За предыдущий отчетный период в Донецкой области наблюдатели не зарегистрировали ни одного нарушения, в Луганской области их было 14.
Свободу передвижения миссии в районах, прилегающим к не подконтрольным Украине участкам границы по-прежнему ограничивали незаконные вооруженные формирования, сказано в отчете.
Со времени заседания трехсторонней контактной группы 27 июля, на которой договорились о прекращении огня, миссия ОБСЕ насчитала 2255 нарушений тишины в Донецкой и Луганской областях.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.