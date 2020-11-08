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Представительство РФ при ОБСЕ пост о дискриминации украинских журналистов проиллюстрировало фотографией задержания корреспондента в России

7 ноября представительство России при ОБСЕ опубликовало пост в Twitter о том, что журналисты в Украине подвергаются гонениям. Твит был проиллюстрирован задержанием российского журналиста Давида Френкеля в Санкт-Петербурге. Позже фото в социальной сети заменили.

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Представительство ОБСЕ в России заменило фото на нейтральное
Представительство ОБСЕ в России заменило фото на нейтральное
Фото: depositphotos.com

Постоянное представительство России при ОБСЕ 7 ноября опубликовало на официальной странице в Twitter информацию о том, что в Украине журналисты "подвергаются всем формам дискриминации вплоть до физического насилия и угрозы жизни".

В посте процитированы слова заместителя директора департамента информации МИД России Максима Буякевича. В нем сказано, что с начала 2020 года в Украине зафиксировали 184 случая нарушения свободы слова.

Твит был проиллюстрирован задержанием фотокорреспондента издания "Медиазона" Давида Френкеля в Санкт-Петербурге. Об этом "Медиазона" сообщила 7 ноября. Позже фото из публикации заменили, однако скрин первого варианта поста сохранился.

Скрин: zona.media
Скрин: zona.media

По информации "Медиазоны", Френкеля задержали на митинге против коррупции 12 июня 2017 года. Тогда в Петербурге было задержано более 600 человек. Френкеля в тот же день отпустили, после задержания с ним прекратила сотрудничество газета "Коммерсант".

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили на общественных слушаниях по вопросам защиты прав журналистов, которые прошли 2 ноября.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Санкт-Петербург, МИД России, дискриминация, свобода слова, журналисты, задержание
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