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ОБЩЕСТВО

Украина входит в число стран, где широко распространены физические атаки на журналистов – глава НСЖУ

По данным Индекса физической безопасности журналистов, который составляет Национальный союз журналистов совместно с партнерами, в Украине каждые пять дней бьют представителей СМИ. Такие данные привел глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Нацполиция и НСЖУ договорились об открытии нового канала для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов
Нацполиция и НСЖУ договорились об открытии нового канала для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов
Фото: depositphotos.com

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили на общественных слушаниях по вопросам защиты прав журналистов, борьбы с системной безнаказанностью и физической агрессией в отношении работников СМИ, которые состоялись 2 ноября, пишет пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

В суд направлены обвинительные акты в девяти уголовных производствах.

"Украина, к сожалению, входит в число стран, где широко распространены физические атаки на работников СМИ. По данным Индекса физической безопасности журналистов, который составляет НСЖУ совместно с организациями-партнерами, в Украине каждые пять дней бьют журналистов", – сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что любое преступление против прав журналистов должно быть наказано, и Украина к этому идет.

Национальная полиция и НСЖУ договорились об открытии нового канала для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов. Речь идет об электронной почте dzisd_media@police.gov.ua. 

"Сообщения, отправленные на этот адрес, попадут в департамент, который оперативно сопровождает уголовные производства по правонарушениям, совершенным против журналистов. Эта горячая линия позволяет работникам СМИ привлекать дополнительное внимание к заявлениям о препятствовании, с которыми журналисты обращаются в отделы полиции на местах", – сообщили в НСЖУ.

Теги: СМИ, Украина, горячая линия, Антон Геращенко, расследование, журналисты, НСЖУ, безопасность, Национальная полиция, Сергей Томиленко
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