В Украине проведут ревизию преступлений против журналистов

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Миский заявил, что нужен новый импульс в расследованиях резонансных преступлений против журналистов.

В Украине нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников медиа, заявили в Совете по вопросам свободы слова Фото: depositphotos.com

В Украине проведут ревизию ключевых преступлений против журналистов, совершенных за последние годы. Об этом сообщил секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Миский во время онлайн-обсуждения "Безопасность журналистов в Украине: существующие вызовы и пути их преодоления", пишет "Укринформ".

"На последнем заседании совета мы пришли к заключению, что нужен какой-то новый импульс в расследованиях резонансных преступлений и доведение этих дел до приговоров. Мы пришли к пониманию с Нацполицией, что будет проведен аудит, ревизия ключевых по меньшей мере 10 преступлений против журналистов, которые были совершены за последние годы", – сказал Миский.

По его словам, в Украине нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников медиа, это влияет на восприятие безопасности журналистской профессии, на на уровень свободы слова и на то, как Украину воспринимают за рубежом.

"Общество и журналисты очень мало проинформированы о ходе расследований преступлений против журналистов. Следственные органы и прокуратура должны активно информировать журналистское сообщество", – считает Миский.

Он пообещал, что в регионах, где были совершены резонансные преступления против журналистов, организуют публичные отчеты полиции.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Секретарем совета был назначен общественный деятель, программный директор "Детектор медиа" Вадим Миский.