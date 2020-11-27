Данилов: Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент

То, какой будет ситуация на Донбассе, завит исключительно от Кремля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Фокусу", опубликованном 26 ноября, заявил, что ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.

"Это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированном Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина гарантирует безопасность граждан, которые живут на оккупированных территориях и пересекают линию разграничения, при условии, что они не совершали преступлений.

"Если человек на территории, подконтрольной правительству Украины, – ответственность 100-процентная. Не совершал преступлений – бояться нечего. За то, что происходит на оккупированной территории, отвечает страна-агрессор, так записано в конвенции ООН. Поверьте, система мониторинга, которая есть в распоряжении Аппарата СНБО, позволяет отслеживать много вещей, в том числе, как и кто пересекает линию разграничения", – утверждает Данилов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.