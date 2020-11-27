ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент

То, какой будет ситуация на Донбассе, завит исключительно от Кремля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов: ВСУ готовы ответить на любые вызовы
Данилов: ВСУ готовы ответить на любые вызовы
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Фокусу", опубликованном 26 ноября, заявил, что ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент.

"Это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированном Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина гарантирует безопасность граждан, которые живут на оккупированных территориях и пересекают линию разграничения, при условии, что они не совершали преступлений.

"Если человек на территории, подконтрольной правительству Украины, – ответственность 100-процентная. Не совершал преступлений – бояться нечего. За то, что происходит на оккупированной территории, отвечает страна-агрессор, так записано в конвенции ООН. Поверьте, система мониторинга, которая есть в распоряжении Аппарата СНБО, позволяет отслеживать много вещей, в том числе, как и кто пересекает линию разграничения", – утверждает Данилов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Кремль, ВСУ, страна-агрессор, война в Украине, война на Донбассе, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS