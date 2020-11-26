25 ноября представители незаконных вооруженных формирований провоцировали украинских военных на ответный огонь вблизи Авдеевки и Водяного в Донецкой области.

С начала новых суток по всей линии разграничения соблюдается режим тишины Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За минувшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В пригороде Авдеевки Донецкой области они открывали огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

"Со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", – отметили в штабе.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.