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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук в ТКГ выразил протест России и потребовал расследовать гибель украинского военного от пули российского снайпера

4 ноября в районе Авдеевки Донецкой области снайпер оккупантов смертельно ранил бойца 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вячеслава Минкина. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук выразил России решительный протест из-за этого на заседании ТКГ.

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Кравчук напомнил России позицию Украины по урегулированию конфликта на Донбассе во время заседания ТКГ
Кравчук напомнил России позицию Украины по урегулированию конфликта на Донбассе во время заседания ТКГ
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук в ходе онлайн-заседания ТКГ потребовал от российской стороны расследовать гибель украинского военного Вячеслава Минкина на Донбассе от пули российского снайпера и наказать виновных в преступлении. 

Как сообщила пресс-служба украинской делегации в Facebook, он просил специальную мониторинговую миссию способствовать расследованию и выразил "решительный протест" России из-за гибели военного. 

Сегодняшняя конференция проходила на уровне глав делегаций, Кравчук также напомнил: позиция Украины заключается в том, что основой урегулирования конфликта на Донбасса является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности как такие. 

Украина подтвердила готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов", сказано в релизе. 

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/137182544858831

4 ноября в районе Авдеевки снайпер оккупантов ранил бойца 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Минкина, от полученного ранения он скончался в госпитале. Минкину был 31 год, у него остались жена и сын.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака на 25 ноября, за время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, снайпер, боевики, Авдеевка, расследование, контактная группа, военнослужащий, Руслана, ТКГ
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