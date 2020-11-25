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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш о вчерашнем заседании ТКГ: Россия впервые взяла на себя ответственность за принимаемые решения и фактически признала себя стороной конфликта

Если Россия документально подтвердит, что по Донбассу поддерживает план действий, предложенный представителями оккупационных властей ОРДЛО, это будет означать, что она реально включилась в переговоры и заинтересована в разрешении конфликта. Такое мнение высказал член украинской делегации в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

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Гармаш: Ответ мы можем получить уже в среду во время заседания ТКГ
Гармаш: Ответ мы можем получить уже в среду во время заседания ТКГ
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Член украинской делегации в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш в комментарии "Телеграфу" рассказал детали вчерашнего заседания ТКГ, на котором российская сторона поддержала план боевиков.

"Представитель РФ в ТКГ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает "План действий" по Донбассу, предложенный представителями ОРДЛО. Россияне всегда поддерживают все действия ОРДЛО. Так что сенсация не в этом. Вот если бы не поддержали – была бы сенсация. Но в данном случае сенсация в том, что официальный представитель России в ТКГ сказал, что россияне ничего против предложения от ОРДЛО не имеют. Более того, предложили рассматривать их как предложения российской стороны", – сказал Гармаш.

По его мнению, таким образом Россия впервые за шесть лет взяла на себя ответственность за принимаемые решения и фактически признала себя субъектом – участником переговоров и стороной конфликта.

"Потом Дмитриевский поправился, но слово уже было сказано. Так что вчера это была либо оговорка, которая позволяет нам предпринять определенные действия (и мы потребовали, чтобы РФ закрепила свою позицию документально, прислав соответствующие предложения в ТКГ именно от имени России), или смена позиции", – отметил переговорщик.

Он считает, что если РФ документально подтвердит свою позицию – это будет прорывом.

"Это будет означать, что РФ реально включилась в переговоры и заинтересована в разрешении конфликта. Если же этого не будет – значит, россияне нас снова водят по кругу, пытаясь субъектировать ОРДЛО и снять с себя ответственность. Ответ мы можем получить уже в среду во время заседания ТКГ", – добавил Гармаш.

Накануне представитель РФ в трехсторонней контактной группе заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями оккупационных властей ОРДЛО. Украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ.

По информации ZN.UA, боевики предлагают:

  • создание дорожной карты из 15 шагов;
  • представление президентом Украины изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Особый статус самоуправления должен действовать до 2050 года. В этой статье должно быть запрещено внесение изменений без мнения местного населения, которое можно будет узнать в ходе референдума. Его рекомендуют провести в период с 2045-го по 2049 год;
  • проведение выборов до передачи контроля над границей;
  • принятие этого плана Верховной Радой.

5 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, в том числе два новых – в Золотом и СчастьеПункты въезда-выезда с подконтрольной Киеву территории работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Боевики заявляли, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

13 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что боевики блокируют работу пунктов въезда-выезда, круглосуточный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, два раза в неделю оккупанты открывают КПВВ в Новотроицком Донецкой области.

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала предпосылки для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В МИД РФ считают, что открытие КПВВ сорвала украинская сторона, об этом 17 ноября заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения" проектом "Плана совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Сергей Гармаш, война на Донбассе, ТКГ
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