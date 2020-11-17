"Выглядит кощунственно". В МИД РФ прокомментировали призыв Германии и Франции к РФ использовать влияние для открытия КПВВ на Донбассе

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что открытие контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе было сорвано по вине украинской стороны. На прошлой неделе МИД Франции и Германии призвали РФ использовать свое влияние, чтобы открыть все существующие КПВВ.

Захарова: Этот призыв обращен к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция Фото: EPA

Совместное заявление МИД Франции и Германии о том, что Украина выполняет свои обязательства, согласованные в нормандском формате, увеличивая количество контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе, вызвало удивление у представителей МИД России. Об этом говорится в заявлении спикера министерства Марии Захаровой, которое было опубликовано 17 ноября.

"Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября, было сорвано по вине украинской стороны. В соответствии с согласованными Украиной и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои. Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как "пешеходный", заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода", – сказано в заявлении.

По словам Захаровой, "ЛНР" восприняла это как провокацию. Она отметила, что "киевские власти цинично сыграли на желании простых людей вернуться домой и увидеться с родными".

"На этом фоне кощунственно выглядит призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу", – подчеркнула спикер МИД РФ.

Захарова отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения".

"Апофеозом стал киевский проект так называемого Плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву минского "Комплекса мер" 2015 года", – заявили в МИД РФ.

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала условия для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе, в том числе два новых – в Золотом и Счастье, – возобновят работу 10 ноября. Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8.00 до 16.00. Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.