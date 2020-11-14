Украина, Германия и Франция договорились о выработке дорожной карты на основе "Плана совместных шагов" по Донбассу – Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с политическими советниками лидеров стран "Нормандской четверки".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября обсудил ситуацию на Донбассе с политическими советниками лидеров Франции и Германии в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ в Луганской области, сказано в сообщении.

Ермак рассказал советникам лидеров стран "Нормандской четверки" о "Плане совместных шагов", который подготовила украинская сторона в трехсторонней контактной группе.

"Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. В случае нахождения взаимопонимания этот "План совместных шагов" может стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне нормандского формата", – отметил глава ОПУ.

По информации пресс-службы, участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе "Плана совместных шагов". Украина поддержала предложение Германии организовать работу экспертных групп советников лидеров стран – участниц нормандского формата для ускорения этого процесса.

Ермак подчеркнул, что представители Украины готовы на следующей неделе быть в Берлине для продолжения работы над документом.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы 21 октября российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).