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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия и Франция призвали РФ использовать свое влияние для открытия КПВВ на Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором приветствуют открытие двух контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе.

Новые КПВВ в Золотом и Счастье должны были начать работу 10 ноября
Новые КПВВ в Золотом и Счастье должны были начать работу 10 ноября
Фото: dpsu.gov.ua

МИД Франции и Германии заявили о том, что Украина выполняет свои обязательства, которые были согласованы в нормандском формате, увеличивая количество контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в совместном документе двух стран, опубликованном 13 ноября на сайте МИД ФРГ.

"Украина создала условия для улучшения условий на пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Мы приветствуем поддержку Европейского Союза в обеспечении инфраструктуры на новых переходах в Золотом и Счастье", – сказано в заявлении.

МИД двух стран призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбаасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

"Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих повидаться со своими близкими, лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, расколы не должны расширяться", –подчекнули дипломаты.

В заявлении отмечено, что несмотря на договоренность в трехсторонней контактной группе, "сепаратисты не выполнили свои обязательства по открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье".

"Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей", – призвали МИД Франции и Германии.

В штабе операции Объединенных сил сообщали, что все КПВВ на линии разграничения на Донбассе, в том числе два новых – в Золотом и Счастье, – возобновят работу 10 ноябряПересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию". 

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, МИД, Франция, Донбасс, переговоры, МИД Франции, сепаратисты, боевики, Счастье, Золотое, нормандский формат, контактная группа, КПВВ
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