Россия на заседании ТКГ поддержала план боевиков. Украинская сторона ждет письменного подтверждения

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями оккупационных властей ОРДЛО. Украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ.

24 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пресс-служба украинской делегации ТКГ сообщила в Telegram.

В повестку дня вошло обеспечение передвижения граждан Украины через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, обмен удерживаемыми лицами, разработка мероприятий для поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсудила "План совместных шагов", предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком, сказано в сообщении.

"На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. Представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающими на территории, временно не подконтрольной правительству Украины. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне", – отметили в посте.

По информации ZN.UA, боевики предлагают:

Создание "дорожной карты" из 15 шагов.

Представление президентом Украины изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Особый статус самоуправления должен действовать до 2050 года.

В этой статье должно быть запрещено внесение изменений без мнения местного населения, которое можно будет узнать в ходе референдума. Его рекомендуют провести в период с 2045-го по 2049 год.

Проведение выборов до передачи контроля над границей.

Принятие этого плана Верховной Радой.

5 ноября Кравчук обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, в том числе два новых – в Золотом и Счастье. Пункты въезда-выезда с подконтрольной Киеву территории работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявляли, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

13 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что боевики блокируют работу пунктов въезда-выезда, круглосуточный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, два раза в неделю оккупанты открывают КПВВ в Новотроицком Донецкой области.

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала условия для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В МИД РФ считают, что открытие КПВВ сорвала украинская сторона, об этом 17 ноября заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения" проектом "Плана совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).