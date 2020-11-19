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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская сторона в ТКГ предложила РФ провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе хочет обсудить с российской делегацией разблокирование работы контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.

Украинская сторона хочет обсудить в том числе обмен удерживаемыми лицами
Украинская сторона хочет обсудить в том числе обмен удерживаемыми лицами
Фото: ЕРА

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе предложила российской стороне провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехсторонней контактной группой соответствующих решений", – говорится в сообщении.

Украинская сторона хочет обсудить с российской разблокирование работы контрольных пунктов въезда/выезда и обмен удерживаемыми лицами.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже", – отметили в пресс-службе.

Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, в том числе два новых – в Золотом и СчастьеПункты въезда-выезда с подконтрольной Киеву территории работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

Боевики заявляли, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

13 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что боевики блокируют работу пунктов въезда-выезда, круглосуточный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, два раза в неделю оккупанты открывают КПВВ в Новотроицком Донецкой области. 

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала условия для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В МИД РФ считают, что открытие КПВВ сорвала украинская сторона, об этом 17 ноября заявила Захарова. Она отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения" проектом "Плана совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, боевики, война на Донбассе, КПВВ, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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