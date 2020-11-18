Одного из главарей боевиков "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам лишения свободы – СБУ

Осужденный боевик "ЛНР" объявлен в розыск за совершение преступления по статье об участии в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, боевик скрывается от правосудия на не подконтрольной Украине территории Донбасса Фото: ssu.gov.ua

Разоблаченного контрразведкой Службы безопасности Украины главаря одной из террористических группировок так называемой "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики установили, что житель временно оккупированной Брянки Луганской области в 2015 году добровольно присоединился к террористической группировке "15-й батальон территориальной обороны народной милиции "ЛНР" "Брянка СССР". К июлю 2017-го он был заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По данным СБУ, сейчас боевик скрывается от правосудия на не подконтрольной Украине территории Донбасса. Осужденный преступник объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.