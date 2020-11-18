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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки на Донбассе не было потерь в рядах украинских военных, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
С начала новых суток на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Без потерь в рядах украинских военных.

С начала новых суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

В штабе напомнили, что силы ООС "находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2476828809108757/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, военные, боевики, обстрелы, Шумы, Новотроицкое, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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