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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нежелание облегчить гуманитарную ситуацию". МИД Украины отреагировал на заявления РФ об открытии КПВВ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины назвали реакцию МИД РФ на совместное заявление Франции и Германии об увеличении украинской стороной количества КПВВ на линии разграничения на Донбассе "шквалом эмоций и манипулятивных обвинений".

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Украина в одностороннем порядке открыла новые КПВВ в Золотом и Счастье
Украина в одностороннем порядке открыла новые КПВВ в Золотом и Счастье
Фото: dpsu.gov.ua

Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений. Об этом 17 ноября заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику РФ в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей или для содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения", – подчеркнули в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины отвергает озвученные спикером МИД РФ Марией Захаровой обвинения в попытках украинской стороны "дезавуировать Минские соглашения".

"Проект "Плана совместных шагов" участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука и представлен на рассмотрение контактной группы, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации ОРДЛО и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, полностью соответствует духу и букве Комплекса мер по выполнению Минских соглашений 2015 года", – заявили в МИД.

10 ноября Украина открыла КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, в том числе два новых – в Золотом и Счастье. Боевики заявили, что не откроют свои КПВВ в Луганской области. Свои действия они мотивировали тем, что Украина якобы "сменила переговорную позицию".

МИД Франции и Германии в совместном заявлении, опубликованном 13 ноября, заявили, что Украина создала условия для улучшения условий в пунктах пропуска до наступления зимы и облегчения участи людей на востоке Украины. Министерства призвали Россию и подконтрольные ей власти оккупированных территорий Донбасса "немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения".

В МИД РФ считают, что открытие КПВВ сорвала украинская сторона, об этом 17 ноября заявила Захарова. Он отметила, что Украина пытается "дезавуировать Минские соглашения" проектом "Плана совместных шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, МИД Франции, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, ТКГ
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