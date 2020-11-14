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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на русском обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все для завершения войны на Донбассе, и призвал жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей сделать выводы из ситуации с блокированием боевиками работы КПВВ на линии разграничения.

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Зеленский: Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. И иначе как "оно" это назвать нельзя
Зеленский: Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. И иначе как "оно" это назвать нельзя
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге, обнародованном 14 ноября в Facebook, обратился к жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Неделю назад мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди смогут получать пенсии, соцвыплаты – всего 88 административных услуг. В этом же центре отделение банка есть, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно. То есть все те слова, которые должны возникать у наших граждан, особенно на временно оккупированных территориях, когда они слышат слово Украина", – сказал он.

Зеленский отметил, что "такой кусочек "счастья" должен быть на всей территории Донецкой и Луганской областей.

"И отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории. Вы видите сами: Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете свои выводы. Во всех смыслах этого слова. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. И иначе как "оно" это назвать нельзя", – сказал он, перейдя на русский язык.

"Но я точно знаю, что война закончится, и никакие КПВВ нам будут не нужны", – добавил президент на украинском.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

10 ноября Украина открыла семь КПВВ со стороны подконтрольных правительству территорий, фактически пропуск граждан происходил только на пункте въезда-выезда в Станице Луганской Луганской области. В Счастье оккупанты не пустили людей, вернув их обратно на подконтрольную Киеву территорию.

По данным Госпогранслужбы на 13 ноября, боевики блокируют работу КПВВ, круглосуточный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, два раза в неделю оккупанты открывают КПВВ в Новотроицком Донецкой области. Пункты въезда-выезда с подконтрольной Киеву территории работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

Теги: Украина, Донбасс, боевики, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, блокирование, КПВВ
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