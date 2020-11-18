Горбулин: Нынешние формы войны пока не пришли в голову ни одному фантасту

XXI столетие станет веком тектонических изменений в сфере национальной безопасности, считает украинский политик и ученый, бывший генеральный директор Национального космического агентства Украины Владимир Горбулин.

Украинский политик и ученый, бывший генеральный директор Национального космического агентства Украины Владимир Горбулин в интервью "Фактам" заявил, что современные формы войны не пришли в голову ни одному фантасту.

"XXI столетие вообще будет крайне интересным периодом. Это век тектонических изменений не только в сфере национальной безопасности. Потому что то, что сделала Россия в Крыму, – это неприкрытая агрессия и нарушение всех международных договоров, заключенных после Второй мировой войны (война на Донбассе – несколько другая ситуация)", – отметил ученый.

При этом он подчеркнул, что не принимает во внимание фантазии российских "историков".

"Появились принципиально новые средства вооружений. Уже можно не читать [писателей-фантастов Айзека] Азимова, [Станислава] Лема и [Рэя] Брэдбери, потому что нынешние формы войны пока не пришли в голову ни одному фантасту. Хотя, возможно, появились какие-то книги на эту тему (я не имею, к сожалению, возможности знакомиться с широким арсеналом зарубежной литературы). Ну а чрезмерные фантазии российских так называемых историков о том, что надо бы что-то сделать с Гренландией и тем самым нанести большой ущерб Соединенным Штатам или взорвать какой-то вулкан на территории США, после чего Америки вообще не будет, не имеют никакой технической основы", – резюмировал Горбулин.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.