В мире растет риск новой глобальной войны – представитель минобороны Великобритании

В армии Великобритании в 2030-е годы может служить порядка 30 тыс. роботов, предположил глава вооруженных сил королевства Ник Картер.

В последнее время появился риск возникновения новой мировой войны. Такое мнение выразил 8 ноября в интервью Sky News глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер.

Он считает, что риски растут в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, а также в связи с региональными конфликтами, которые происходят сейчас в мире.

По словам Картера, земляне живут в условиях, когда "мир очень неопределенный и тревожный".

Глава вооруженных сил Великобритании предположил, что в 2030-е годы королевство будет иметь армию со штатом в 120 тыс., из которых "30 тыс. могут быть роботами".

Sky News отмечает, что сейчас в армии Великобритании 82 тыс. человек.