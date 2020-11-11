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Чешская разведка предупредила об угрозе новой мировой войны

Возможную причину новой мировой войны чешские разведчики видят в соперничестве между США, Россией и Китаем.

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Соперничество США, России и Китая порождает напряжение между их союзниками, считают в военной разведке Чехии
Соперничество США, России и Китая порождает напряжение между их союзниками, считают в военной разведке Чехии
Фото: depositphotos.com

Военная разведка Чехии в своем отчете о деятельности за 2019 год сообщила об угрозе начала новой мировой войны. По мнению авторов документа, сейчас в мире идет первая стадия развития глобального конфликта.

Вероятной причиной войны чешские разведчики указали соперничество между США, Россией и Китаем.

"Возможный глобальный конфликт, к которому движется современный мир, пока находится на первом этапе подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", – говорится в документе.

Авторы отчета отмечают рост напряженности между тремя странами, который негативно отражается на других государствах, между их союзниками возникают противоречия. Военная разведка Чехии считает, что особую опасность представляет использование передовых технологий. Военный конфликт могут спровоцировать кибернападения и атаки беспилотных летательных аппаратов.

О риске новой мировой войны из-за глобального экономического кризиса в связи с пандемией коронавирусной инфекции и региональными конфликтами предупреждал глава комитета начальников штабов Великобритании, генерал Ник Картер.

Глава Китая Си Цзиньпин 14 октября во время инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призвал армию страны готовиться к войне.

Теги: Россия, США, Китай, война, Си Цзиньпин, разведка, угрозы, кризис, разведчики, третья мировая война, конфликт
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