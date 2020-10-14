Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу призвал свою армию готовиться к войне. Об этом сообщает информационное агентство китайского правительства "Синьхуа".
Си Цзиньпин отметил, что войска должны поддерживать состояние повышенной готовности и быть "абсолютно надежными".
По его словам, усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.
"Мы должны исходить из текущей ситуации, серьезно изучать и решать остающиеся противоречия", – сказал китайский лидер.
К войне с кем нужно готовиться его армии, Си Цзиньпин не уточнил.
Народно-освободительная армия Китая является крупнейшей по численности в мире. В подразделения вооруженных сил страны входит более 2 млн человек.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в сентябре заявлял, что Китай активнее всего вмешивается в американские выборы.