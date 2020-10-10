Китай разрешил гражданам пользоваться Twitter, Facebook и YouTube, но с ограничениями

В Китае запустили браузер, который открывает доступ к запрещенным ранее соцсетям. Однако эксперты уверены, что таким образом Пекин хочет отвлечь тех, кто ищет заграничные развлечения, от VPN, через который они могут столкнуться с политически неприемлемым для властей контентом.

С 2003 года в Китае работает "Великий китайский файервол", фильтрующий неугодный властям контент в сети Фото: depositphotos.com

Китайский браузер Tuber начал предоставлять ограниченный и жестко подвергнутый цензуре доступ к некоторым социальным сетям США, которые были полностью заблокированы в стране. Среди них YouTube, Facebook и Twitter, пишет South China Morning Post.

Новый браузер позволит китайцам читать новости и смотреть развлекательный контент, но все, что власть будет считать слишком "чувствительным", будет блокироваться.

Для использования браузера пользователи должны пройти регистрацию, которая начинается с предупреждения о том, что они не должны нарушать "семь базовых принципов" китайского правительства, набор руководящих принципов самоцензуры, касающихся "социалистической политической системы, интересов государства, законных прав граждан, общественного порядка, морали, фактов и точности".

Предупреждение также включает перечень нарушений, которых пользователи должны избегать при использовании платформ США, в том числе "нанесения вреда национальной репутации и интересам" и "распространения слухов, нарушения общественного порядка и нарушения социальной стабильности".

По данным TechCrunch, браузер на 70% принадлежит дочерней компании крупнейшей компании по кибербезопасности в Китае Qihoo 360. Ее основателем является Чжоу Хуни – политический советник Коммунистической партии Китая.

Эксперты к запуску приложения относятся с опасением. Директор программы по изучению Китая в Школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса в Вашингтоне Эндрю Мерта считает, что Tuber является способом дать китайским пользователям канал, отличный от VPN, "таким образом более эффективно отслеживая нормальное поведение пользователей". Он уверен, что это может быть способом заставить людей идентифицировать себя с западноцентричными тенденциями, что режим может использовать против них.

Эксперт по китайским СМИ в Freedom House Сара Кук считает, что приложение может способствовать достижению одной из целей Пекина – отвлечь тех, кто ищет заграничные развлечения, от VPN, через который они могут столкнуться с политически неприемлемым для властей контентом.

В Китае ограничен доступ в интернет. Китайская система фильтрации контента в сети "Великий китайский файервол" была запущена в 2003 году для "защиты государственной безопасности". В стране были недоступны Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google и множество других сайтов. Обойти блокировки можно с помощью VPN-сервисов, но, например, анонимайзер Tor в Китае тоже частично заблокирован.