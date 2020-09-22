В Китае крупного бизнесмена, который называл Си Цзиньпина голым клоуном, приговорили к 18 годам тюрьмы

Жэнь Чжицян, который в прошлом возглавлял крупнейшую китайскую строительную компанию, признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу и длительному сроку заключения. Он известен как критик авторитарных методов управления председателя КНР Си Цзиньпина.

Суд в Пекине 22 сентября признал бывшего руководителя крупнейшей строительной компании КНР Hua Yuan Property Company Жэнь Чжицяна виновным в коррупции, взяточничестве, хищении государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Его приговорили к 18 годам тюрьмы и штрафу, пишет Global Times.

Обвиняемый полностью признал вину и не собирается обжаловать приговор.

По данным обвинения, бизнесмен получал взятки на общую сумму 1,25 млн юаней ($184 тыс.) и похитил из казны почти 110 млн юаней.

69-летний Жэнь Чжицян известен критикой властей страны и Коммунистической партии Китая. В обвинении говорится, что он в своих статьях искажал историю государства. В 2016 году его исключили из КПК.

Издание China Digital Times приводило выдержки из публикаций бизнесмена, в которых он называл председателя КНР Си Цзиньпина "голым клоуном, который изображает императора". Жэнь Чжицян резко критиковал авторитарные методы управления Си Цзиньпина и его реакцию на вспышку коронавируса в Ухане.

В марте 2018 года в Китае сняли ограничение на количество сроков пребывания у власти председателя государства. Это дает возможность Си Цзиньпину остаться на этом посту и после 2023 года, когда он должен был бы уйти в отставку.