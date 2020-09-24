Китай построил 380 лагерей для национальных меньшинств

Исследователи Австралийского института стратегической политики заявили, что власти Китая вложили в 2019–2020 годах значительные инвестиции для строительства лагерей для интернированных в провинции Синьцзян.

По оценкам правозащитных организаций, 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания Фото: depositphotos.com

Австралийский институт стратегической политики (ASPI) с 2017 года выявил 380 центров, в которых китайские власти содержат представителей нацменьшинств. Об этом речь идет в расследовании The Guardian, опубликованном 24 сентября.

Сеть лагерей для интернированных в провинции Синьцзян используется для содержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

ASPI выявил 14 строящихся лагерей. Несмотря на заявления Китая о том, что заключенные покидали лагеря, страна вложила значительные инвестиции в строительство новых центров содержания под стражей в 2019-м и 2020 годах, отмечается в расследовании.

18 июня США ввели санкции против Китая за притеснение уйгуров.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.