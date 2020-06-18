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США ввели санкции против Китая за притеснение мусульманского меньшинства уйгуров

Принятый в США закон позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые притесняют мусульман-уйгуров в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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Уйгуры живут в автономном регионе Синьцзян
Уйгуры живут в автономном регионе Синьцзян
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп подписал закон, которым предусмотрены санкции в отношении китайских властей из-за нарушения прав уйгуров – представителей мусульманского меньшинства в Китае. Законопроект обнародовали на портале законодательной информации США.

Под санкции подпадают лица и организации, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. В их отношении предусмотрена заморозка активов и визовые ограничения.

Законопроект требует отчетов в Конгрессе США о нарушениях прав человека в Синьцзяне – автономном регионе, населенном уйгурами.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Теги: США, Китай, религия, санкции, мусульмане, закон, притеснение, Синьцзян
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