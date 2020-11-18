Украина предлагает провести обмен удерживаемыми лицами с Россией до 24 декабря – Арестович

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что сейчас идет "практическая работа" по подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне.

Украинская сторона на переговорах в составе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря 2020 года. Об этом 17 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

"Мы предлагаем обмен пленными до 24 декабря – до Рождества. Во-вторых, подведение итогов прошлогодних договоренностей", – отметил он.

Арестович также рассказал, что, по его данным, сейчас идет "практическая работа" по подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне.

5 ноября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что Украина предложила провести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" до 15 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.