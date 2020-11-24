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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Умер украинский военный, раненный снайпером боевиков под Авдеевкой

Сегодня вблизи Авдеевки Донецкой области в результате выстрела снайпера боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Позже боец умер от полученного ранения.

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Сегодня силы ООС понесли потери
Сегодня силы ООС понесли потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В больнице умер украинский военнослужащий, которого сегодня ранил вражеский снайпер в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

"Срочно для оказания медицинской помощи тяжелораненый украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/164985978641377/

О ранении воина сегодня сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. 

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Теги: Донбасс, снайпер, боевики, Авдеевка, украинский военный, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил
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