37% украинцев считают, что без ответа на обстрелы со стороны боевиков потери в рядах сил ООС на Донбассе лишь увеличатся – опрос

30,5% украинцев думают, что для уменьшения потерь на Донбассе украинские военнослужащие должны придерживаться полного прекращения огня в зоне проведения боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

37,3% украинцев считают, что отсутствие ответа на провокации боевиков в зоне операции Объединенных сил обстрелы украинских позиций в будущем приведут лишь к увеличению потерь в рядах сил ООС. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

При этом 30,5% опрошенных думают, что для уменьшения потерь на Донбассе украинские военнослужащие должны придерживаться полного прекращения огня в зоне проведения боевых действий, даже если для этого придется идти на уступки.

Еще 32,2% респондентов затруднились с ответом.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.