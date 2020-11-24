Почти 65% украинцев считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией – опрос

Внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

43,9% украинцев считают, что цель России в конфликте на Донбассе – получить контроль над всей Украиной Фото: depositphotos.com

64,6% украинцев считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины.

Другой ответ дали 5,5% опрошенных. 13,7% респондентов затруднились с ответом.

43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте – получить контроль над всей Украиной. 13,6% опрошенных думают, что РФ интересует только контроль над Донбассом.

Еще 2,3% респондентов дали другой ответ, 4,7% не смогли определиться со своей позицией, 35,4% не отвечали.

Опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.