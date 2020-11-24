Военный и режиссер Мельниченко: Люди не хотят знать о войне. Приезжаю с фронта, а мне говорят: "При чем тут Украина? Война-то на Донбассе"

В Украине сложно снимать кино о войне на Донбассе из-за отсутствия финансовой поддержки и понимания ситуации в обществе. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал кинорежиссер, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко.

Мельниченко родился и вырос в Крыму. 15 лет назад переехал в Конотоп Сумской области, где живет до сегодняшнего дня. С первых месяцев российской агрессии защищает территориальную целостность Украины. Сначала служил в добровольческом батальоне ОУН, затем в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. После того как вернулся к гражданской жизни, помог Конотопскому музею создать стенд, посвященный АТО.

До войны Мельниченко занимался операторской работой, снимал частные и коммерческие видео, записывал интервью. Поэтому после демобилизации решил снять небольшой сюжет о жителях города, которые пошли на войну и отдали свою жизнь в борьбе за независимость. В процессе работы видео стало полноценным документальным фильмом "Руины".

"Практически с самого начала войны я нес службу как доброволец в Песках, в районе донецкого аэропорта. Заходили мы и на ДАП. В те времена нам всегда помогали волонтеры – одеждой, обувью, защитой. Потом я перешел из добровольческого батальона в 95-ю бригаду ВДВ и там служил до конца 2016 года. Когда вернулся домой и немного пришел в себя, понял, что не могу сидеть без дела и должен делать что-то полезное. Однажды зашел в наш конотопский музей. Увидел, что там ничего нет об этой войне, захотел, чтобы у них хотя бы пару столов были посвящены АТО, привез несколько флагов, осколков, воспоминаний. И потом пришла идея снять небольшой сюжет об АТОшниках моего города", – рассказал Мельниченко.

Он отметил, что практически всю съемочную работу проводил самостоятельно. Большую помощь оказывали лишь товарищи по службе и волонтеры.

"Я начал съемки фильма в сентябре 2017 года. Работал над ним полгода. Это полностью документальное кино, где нет никаких голливудских спецэффектов. У меня не было крутой техники, навороченных микрофонов, больших бюджетов. Финансирования как такового вообще не было. Немного помогли финансами волонтеры, поддержал благотворительный фонд "Миссия добра Украины". Я снимал волонтеров, жен погибших бойцов, сослуживцев, добровольцев, сотрудников и учащихся местного техникума, которые помогали фронту. В фильме много реальных видео, которые я делал во время службы. Снимал для себя обычным смартфоном. Не предполагал, что когда-то эти видео пригодятся. А потом вышло так, что они легли в основу моего документального фильма. Три четверти видео с войны снято мной. Еще что-то взял у своих товарищей и кое-что позаимствовал из хранящегося на просторах интернета. В основе сюжета моего фильма не ужасы войны, а чувства, которые здесь, в мирных городах в тылу, переживают люди, потерявшие своих близких, и вернувшиеся с войны бойцы. Кто-то из них разочаровался, кто-то хочет продолжать бороться", – подчеркнул боец.

Первый показ фильма прошел в Конотопе больше года назад.

"В местном кинотеатре собралось около 500 человек, что для нашего города невероятно много. Приехали бойцы и волонтеры из Киева и других городов Украины. Мы тогда хотели провезти этот фильм по небольшим городам Украины, напомнить людям о войне и благодаря показу собрать средства на помощь семьям погибших ребят, их детям, а также на поддержку бойцов, получивших ранения. Но все время возникали какие-то препятствия и реализовать задуманное мы не смогли. К тому же потом я снова подписал контракт и пошел в 58-ю бригаду Сухопутных войск, где прохожу службу по сегодняшний день. Я не зря снова заговорил о своем фильме. Хочу привлечь внимание к тому факту, что в стране идет война. Вижу, люди начали забывать об этом. Им не хочется видеть, что у нас есть погибшие и раненые во время боевых действий", – подчеркнул Мельниченко.

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Фильм Артема Мельниченко "Руины". Видео: Artem Bas / YouTube

Он считает, что основная проблема равнодушного отношения украинцев к войне – в информационной политике государства.

"Тем же россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг. А украинцам не доносят, что в стране война. У нас есть только праздник, когда все надевают вышиванки и поднимают флаги. Говорю сейчас не только о политиках. Я приезжаю с войны домой, в Конотоп, а мне говорят: "И при чем тут Украина? Война-то на Донбассе". Люди не знают, а главное – не хотят знать о войне. Недавно я решил снять художественный фильм о 58-й бригаде, основанный на реальных событиях. Получил добро командования, помощь волонтеров, начали съемки, работа шла больше года, но поскольку не хватает денег, отснятый материал до сих пор не востребован – лежит на полке. Я и так сам сценарист, режиссер, каскадер, оператор. Мне помогают товарищи и волонтеры, но для производства кино нужны деньги. Получить гранты или госфинансирование не удалось – не актуальная тема. А когда обратился к бизнесу, сказали прямо: мы готовы дать на съемку миллион, но должны получить после проката три. То есть реальность интересует меньше, чем деньги", – резюмировал Мельниченко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.